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Завтра в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер

13:49, 25.04.2022
Завтра в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Фото: pxhere.com

Синоптики предупредили татарстанцев о сохранении неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем и вечером 26 апреля на территории Татарстана и в Казани местами ожидается гроза и сильный южный, юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с.

Фото: pxhere.com

Сегодня, 25 апреля, в республике облачная погода, местами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов.

Ночью 14 апреля в Казани и Набережных Челнах прошла первая в этом году гроза. Об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали днем. По предварительному прогнозу, гроза с сильным дождем и мокрым снегом должна была пройти на следующий день — 15 апреля

Максим Кокунин
Общество Татарстан

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