Завтра в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер

Синоптики предупредили татарстанцев о сохранении неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем и вечером 26 апреля на территории Татарстана и в Казани местами ожидается гроза и сильный южный, юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с.

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Сегодня, 25 апреля, в республике облачная погода, местами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов.



Ночью 14 апреля в Казани и Набережных Челнах прошла первая в этом году гроза. Об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали днем. По предварительному прогнозу, гроза с сильным дождем и мокрым снегом должна была пройти на следующий день — 15 апреля



Максим Кокунин