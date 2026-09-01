Путин призвал Армению определиться с вопросом вступления в ЕС

Российский лидер подчеркнул, что чем быстрее Армения определится со своим выбором относительно членства в ЕС, тем лучше для всех сторон

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите ШОС в Бишкеке. Главной темой обсуждения стало стремление Армении вступить в Евросоюз при одновременном участии в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российский лидер подчеркнул, что чем быстрее Армения определится со своим выбором относительно членства в ЕС, тем лучше для всех сторон. Путин предложил дать возможность армянскому народу выразить свое мнение через референдум. По его словам, российской стороне необходимо понимать дальнейшие перспективы двусторонних отношений.

Президент отметил, что официальное начало процесса вступления Армении в другую организацию будет означать выход из ЕАЭС. При этом Россия остается привержена развитию дружественных и взаимовыгодных отношений с Арменией, особенно в сферах мирного атома, транспорта и цифровой экономики.

Напомним, что Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года. Ранее Никол Пашинян заявлял о намерении провести референдум по вопросу членства в ЕС после подачи официальной заявки на вступление в объединение.

Дмитрий Зайцев