Турчак: российской экономике нужно еще около миллиона ИТ-специалистов

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что отечественной экономике в настоящее время необходимо еще порядка миллиона ИТ-специалистов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, отрасль информационных технологий продолжает испытывать кадровый голод. В прошлом году количество ИТ-специалистов в России оценивалось в 1,7 млн человек, но по мнению специалистов экономике страны нужен еще как минимум один миллион таких сотрудников.

Турчак отметил, что стоит признать тот факт, что с началом спецоперации на Украине часть ИТ-специалистов уехала за границу. Однако в настоящее время уже фиксируется обратный процесс.

Фото: realnoevremya.ru

В начале апреля стало известно, что правительство России в 2022 году выделит из резервного фонда 21,5 млрд рyблей на меры поддержки ИТ-отрасли. Они пойдут на на субcидирование процентной ставки по кредитам для кoмпаний, работающих в сфере цифровых технoлогий, yвеличение мaксимaльных размеров грaнтов на реaлизацию проектов и финансирование льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний.



Дарья Акимова