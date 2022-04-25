Муллин поручил ликвидировать все свалки в Нижнекамске

Фото: Максим Платонов

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин сегодня на «деловом понедельнике» заявил, что в Нижнекамске вообще не должно быть свалок. Об этом сообщает пресс-служба района.

По словам начальника Закамского территориального отдела Минэкологии Татарстана Алексея Лобанова, на территории Нижнекамского района в рамках санитарно-экологического двухмесячника идет работа по устранению несанкционированных свалок. В начале года их количество составляло 64, сейчас — 47. Он дополнил, что большая часть нарушений приходится на муниципальные земли.

В ответ на это Муллин заявил, что у каждой территории есть собственник, который должен отвечать за нее. Он поручил провести ревизию всех мест, выявить свалки и устранить их. Также Муллин отметил, что главной задачей является выстраивание системной работы управления отходами, когда практически любой мусор будет перерабатываться.

Фото: e-nkama.ru

Согласно исследованию аналитической службы FinExpertiza, Татарстан попал в тройку регионов по количеству ликвидированных свалок в 2021 году. В республике за прошедший год количество незаконных мест складирования отходов сократилось на 173 — до 17.

Дарья Акимова