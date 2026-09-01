Путин и Эрдоган провели переговоры на саммите ШОС
Особое внимание уделено проекту строительства АЭС «Аккую»
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по завершении мероприятий саммита ШОС. Об этом сообщает сайт «Кремлин.ру».
В ходе переговоров стороны подтвердили высокий уровень двусторонних отношений. Турция охарактеризована как один из привилегированных партнеров России как в политической, так и в экономической сфере.
Особое внимание уделено проекту строительства АЭС «Аккую». Стороны подтвердили, что первый блок станции будет запущен в текущем году согласно графику.
Отмечен значительный рост туристического потока из России в Турцию — по итогам 2025 года страну посетили 6,9 миллиона российских туристов. В провинции Анталья российские граждане составляют основной туристический поток.
Президенты обсудили перспективы развития сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, сельское хозяйство и культурно-гуманитарную область.
Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Рахмоном.
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