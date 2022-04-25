Путин: экономика России стабилизировалась

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика в стране стабилизировалась. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, инфляция замедляется, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться.

Также президент считает важным не отпускать контроль за ситуацией со спросом и предложением и не допускать разбалансировку. Он отметил, что эффективность экономической политики в России будет оцениваться по уровням занятости и доходов ее граждан.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Путин заявил, что в последнее время Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада. Однако и в нынешних условиях у российской экономики есть возможности работать стабильно и без сбоев.



Дарья Акимова