В Татарстане в марте 2022 года средний размер потребкредита уменьшился почти на 50%

В Татарстане в марте 2022 года средний размер потребительского кредита составил 132 565 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он обрушился на 45,9% — в феврале его сумма оценивалась в 245 005 рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

В целом по России в марте средний размер потребкредитов сократился по сравнению с февралем на 36,9% и составил 171,8 тыс. рублей, подсчитали в НБКИ на основе данных 4 тысяч кредиторов. Последний раз этот показатель был меньше в декабре 2019 года — 171,1 тыс. рублей. То есть средний чек вернулся в допандемийному уровню.

Наибольшее снижение среднего чека потребкредита среди 30 регионов-лидеров по объемам кредитов этого типа зарегистрировано в Марий Эл. Там он обрушился на 62,2%, до 49 810 рублей.

Фото: Анна Сейтумерова

Средний размер потребкредита в марте 2022 года среди 30 регионов-лидеров вырос только в Москве. Он увеличился на 27%, до 689 675 рублей, следует из данных НБКИ.

Как подсчитали в Национальном бюро кредитных историй, в марте 2022 года в Татарстане выдали 17,1 тысячи потребительских кредитов. Это 55,4% меньше по сравнению с февралем, когда татарстанцы оформили 38,4 тысячи потребкредитов.



Татьяна Демина