В Менделеевске появится химико-технологический лицей — «Аммоний» выделит 157 млн, 80 млн просят у Татарстана

ОАО «Аммоний» принял решение о выделении 157 млн рублей на строительство нового химико-технологического лицея мощностью 800 мест в Менделеевске. Об этом сообщил глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

При этом он обратился с просьбой к президенту Татарстана о выделении 80 млн рублей на оснащение лицея технологическим оборудованием. По его словам, софинансирование со стороны республики обеспечило бы высокий старт проекту создания образовательного кластера в Менделеевском районе совместно с ФГБОУ ВО КНИТУ (КХТИ) и АО «Аммоний», который объединяет общее, специальное и высшее образование.

Проект нацелен на снижение дефицита кадров в регионе, который может составить 1 124 человека на 2023 год.

— Несмотря на высокую заработную плату в муниципалитете в 73 тысячи рублей, выпускники школ продолжают уезжать из Менделеевского района из-за отсутствия средне-специального образовательного учреждения для получения профессий, — заявил Беляев. По его словам, в прошлом году уехал 281 человек, или 70% выпускников.

Рустам Минниханов одобрил инициативу, добавив, что проект «Аммоний-2» стоимостью 1,5 млрд евро будет продолжаться, а значит, кадры будут нужны всегда.

Фото: tatarstan.ru

Недавно сообщалось, что в Менделеевске на строительство стадиона на 1 тысячу мест выделят 80 млн рублей. Работы должны начаться уже в мае, а завершиться в конце ноября текущего года. На стадионе будут проводиться футбольные матчи.

Луиза Игнатьева