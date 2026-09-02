Более 15 млн книг уничтожено в результате атак БПЛА на склады маркетплейсов
Это около 10% от всего тиража книг и брошюр, выпущенных в стране за первое полугодие
Более 15 млн книг, по оценке книжной отрасли, уничтожено в результате атак БПЛА на склады Wildberries и Ozon. Эту цифру «Реальному времени» предоставила президент Ассоциации книгораспространителей России (АСКР) и руководитель Комитета по поддержке и развитию книгораспространения Российского книжного союза (РКС) Светлана Зорина.
Утраченные книги составляют около 10% от всего тиража книг и брошюр, выпущенных в стране за первое полугодие. «Это большая инфраструктурная проблема для всей отрасли», — говорит Светлана Зорина.
Ранее сообщалось, что ущерб Wildberries от атак БПЛА оценивается примерно в 700 млрд рублей.
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