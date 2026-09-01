Пашинян единственный из глав СНГ выступил на саммите ШОС на родном языке

Руководители Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана выступали на русском

Фото: Максим Платонов

На саммите ШОС+ в Бишкеке премьер-министр Армении Никол Пашинян стал единственным лидером стран СНГ, выступившим не на русском языке. Его речь сопровождалась переводом, в то время как руководители Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана выступали на русском. Об этом сообщает ТАСС.

Остальные участники саммита, представляющие различные страны и международные объединения, выступали либо на родных языках, либо на английском.

В своем выступлении Пашинян сообщил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным стратегию развития российско-армянских отношений. Также он затронул тему развития межгосударственных коммуникаций в Закавказье, включая реализацию проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Примечательно, что ранее Пашинян традиционно выступал на русском языке на подобных мероприятиях. Саммит ШОС проходил в Бишкеке 31 августа и 1 сентября с участием президента России Владимира Путина.

Дмитрий Зайцев