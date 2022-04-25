МИД: с начала спецоперации на Украине из 28 стран выслали около 400 российских дипломатов

Замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что с начала спецоперации на Украине из 28 стран были высланы порядка 400 российских дипломатов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Иванова, недружественные действия против россиян не останутся без ответа. Он отметил, что был принят ряд законодательных мер, которые помимо запрета въезда в Россию предусматривают и арест активов на территории страны, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Если ранее они применялись к гражданам США, то теперь могут коснуться всех иностранцев.

Кроме того, Иванов считает, что нынешняя пауза в отношениях России с Западом может принести пользу.

Фото: mid.ru

15 апреля в МИД сообщили, что 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве объявлены персонами нон грата. Им необходимо будет покинуть страну в ближайшее время.



Также в этом месяце о высылке российских дипломатов объявили ряд стран. К такому решению пришли в Дании, Швеции, Италии и других государствах.

Дарья Акимова