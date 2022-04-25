Курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей впервые с июня 2020 года

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро на Московской бирже опустился до 77 рублей впервые с июня 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

По данным на 12.19 мск, евро стоил 77,08 рубля, доллар — 72,95 рубля. Минутами ранее курс евро опускался ровно до 77 рублей.

Фото: pixabay.com

8 апреля курс евро на Московской бирже опускался до 79 рублей впервые с июня 2020 года, а доллар до 74 рублей первый раз с 30 декабря 2021 года. На 14.20 мск он упал на 2,30 рубля, до 79,15 рубля. Стоимость доллара в то же время снижалась на 1,20 рубля, до 74,65 рубля.

Дарья Акимова