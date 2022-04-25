Неонацисты, готовившие покушение на Соловьева, обсуждали возможность убийства Киселева и Симоньян

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

Задержанные сегодня ФСБ члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*, планировавшие покушение на Владимира Соловьева, обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора агентства RT Маргариты Симоньян и других российских журналистов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативную видеосъемку, обнародованную ФСБ.

По словам одного из задержанных, помимо выше названных лиц, они обсуждали покушение на телеведущих Ольгу Скабееву, Евгения Попова и Тиграна Кеосаяна.

Сегодня о предотвращении покушения на Соловьева заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева.

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

ФСБ задержала группу неонацистов сегодня днем. В ходе обысков у них изъяли СВУ, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, больше тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.



* Запрещенная в России террористическая организация

Дарья Акимова