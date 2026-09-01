Динара Садыкова возглавила педиатрический факультет Казанского ГМУ
Новый руководитель — выпускница Казанского ГМУ, окончившая педиатрический факультет с отличием
С 1 сентября 2026 года профессор Динара Садыкова заняла должность декана педиатрического факультета Казанского государственного медицинского университета.
Динара Садыкова — доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан. Она окончила педиатрический факультет Казанского ГМУ с отличием и в настоящее время руководит кафедрой госпитальной педиатрии.
Профессиональный статус подтверждается руководством «Ассоциации детских кардиологов России» и высшей квалификационной категорией по специальностям «Педиатрия» и «Детская кардиология».
Предшественник — профессор Иван Клюшкин — покинул должность по собственному желанию. Руководство вуза поблагодарило его за многолетний труд.
Ректор университета Айрат Фаррахов отметил высокий научный авторитет нового декана и выразил уверенность в сохранении традиций Казанской педиатрической школы.
Ранее «Реальное время» с Динарой Ильгизаровной сделало большое интервью, доступное по ссылке.
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