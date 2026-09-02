hh.ru объявил о создании Наблюдательного совета Рейтинга работодателей России

Его задача — дополнять рейтинг независимой внешней оценкой и привносить в его развитие опыт ведущих экспертов рынка

hh.ru объявляет о создании Наблюдательного совета Рейтинга работодателей России — экспертного института, задача которого — дополнять рейтинг независимой внешней оценкой и привносить в его развитие опыт ведущих экспертов рынка. Среди участников Совета — руководители X5, VK, «Альфа-Банка», СИБУРа и других крупных компаний. Также в Совет вошли заместитель председателяа «Деловой России» и генеральный директор ИД «Коммерсантъ».

Наблюдательный совет объединяет две группы экспертов с разными задачами. Члены Совета непосредственно верифицируют данные компаний, а стратегические советники дают рекомендации по подходам к верификации и регламенту работы Совета, а также подключаются к коллегиальному рассмотрению ключевых решений. В число стратегических советников вошли генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский, заместитель председателя и руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян, заместитель генерального директора по работе с персоналом «Севергрупп» Анна Львова, директор по персоналу X5 Лилия Дерябина, HR-директор «Альфа-Банка» Марат Исмагулов, вице-президент по персоналу и образовательным проектам VK Ася Кучай, генеральный директор «ГлавПро» Василий Папин. Председателем Наблюдательного совета стала Екатерина Грачева, основатель INSPIRAN, сооснователь и программный директор People Tech Camp.

Проверку данных со стороны членов Совета будут проводить эксперты из Московской школы управления «Сколково», «АШАН Ритейл Россия», ОМК, СИБУРа и других организаций. Рейтинг формируется на основе четырех компонентов оценки — HR-анкетирования, опроса eNPS действующих сотрудников, отзывов бывших сотрудников и оценки соискателей. Наблюдательный совет добавит независимую профессиональную верификацию HR-анкет и результатов eNPS.

«Рейтинг работодателей проводится 16 лет и за это время стал ключевым кросс-отраслевым исследованием работодателей в стране. В 2025 году в его финал вышли почти 2 тыс. компаний из 69 регионов. С текущего сезона мы существенно усилили систему проверки Рейтинга: участники проходят контроль на нескольких этапах, данные сверяются по ИНН с государственными реестрами, усилена защита соискательского голосования от накруток. Параллельно мы разрабатываем к будущему циклу единую технологическую риск-модель: она будет сопоставлять данные разных этапов Рейтинга и выявлять возможные аномалии и несоответствия. Создание Наблюдательного совета продолжает эту работу», — говорит Нина Осовицкая, директор бренд-центра hh.ru.

Работа с данными участников проходит конфиденциально в защищенном личном кабинете, скачивание материалов заблокировано. При распределении компаний действует фильтр конфликта интересов.

Первый цикл работы Наблюдательного совета пройдет в рамках Рейтинга работодателей — 2026. Результаты рейтинга будут опубликованы в январе 2027 года.

