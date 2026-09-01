Правительство РФ направит 419,6 млн рублей на помощь пострадавшим в Белгородской области

Мишустин подписал распоряжение о выделении финансовой помощи жителям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансовой помощи жителям Белгородской области, пострадавшим от атак ВСУ. Общая сумма поддержки составит 419,6 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Средства будут направлены следующим образом: 302,1 млн рублей пойдут на единовременную материальную помощь гражданам. Дополнительно 5,7 млн рублей предусмотрено для оказания финансовой помощи жителям в связи с частичной утратой имущества первой необходимости. На помощь при полной утрате такого имущества выделят 111,8 млн рублей.

Согласно документу, МЧС России получит эти средства в виде межбюджетного трансферта для последующего предоставления финансовой поддержки бюджету Белгородской области на ликвидацию последствий атак.

Дмитрий Зайцев