Германия закрывает «Русский дом» в Берлине и генконсульство в Бонне

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии

Фото: Динар Фатыхов

Власти Германии объявили о ряде ограничительных мер в отношении России. По заявлению министра внутренних дел Александера Добриндта, Россия причастна к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на немецкие СМИ.

В качестве ответных мер Германия предпримет следующие действия: соглашение о работе «Русского дома» в Берлине будет расторгнуто, контроль за въездом российских граждан в страну будет усилен, список санкций против россиян расширен, а генконсульство России в Бонне будет закрыто с 18 сентября.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии. Как сообщил глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль, встреча с российским дипломатом проходит в настоящее время.

Напомним, что инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошел в ночь на 5 августа, когда был обнаружен беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов». Немецкие правоохранительные органы не исключили версию диверсии, в то время как российское посольство назвало произошедшее провокацией.

Дмитрий Зайцев