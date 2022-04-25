Центробанк изменил время и порядок расчета курсов валют

Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться исходя из данных Московской Биржи по сделкам, которые заключены с 10.00 до 15.30 (по мск). Таким образом, этот период сократился на один час.

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Также для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Центробанк будет использовать методику, аналогичную расчету курса доллара. Данные Мосбиржи также будут использоваться за период с 10.00 до 15.30.

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что приоритетом с 2014 года была дедолларизация финансовой системы. По ее словам, с конца 2013-го по конец 2021 года доля доллара в резервах сократилась с 41,6% до 10,9%.

Диана Жиленкова