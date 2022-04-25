Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Об этом было сказано на совещании по экономическим вопросам.

— Да, действительно, недавно установили 12 процентов, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение, — передает слова Путина пресс-служба президента РФ.

Фото: kremlin.ru

По его словам, повышение ключевой ставки ЦБ России было обосновано, это решение «сработало».



Путин считает, что действие программы льготной ипотеки необходимо продлить до конца текущего года.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что в текущем году российские банки могут выдать льготную ипотеку на общую сумму до 2 трлн рублей.



Максимальную ставку по льготной ипотеке увеличили с 7% до 12% в конце марта. С таким предложением выступал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом семейную ипотеку под 6% для семей с детьми, сельскую ипотеку под 3% и дальневосточную ипотеку предлагалось оставить на прежних условиях.



Татьяна Леухина