«Приукрашивать ситуацию не надо, мы должны заранее видеть, где у нас могут быть провалы»

Рустам Минниханов выразил озабоченность тем, что ряд предприятий допустили снижение налога на прибыль на два миллиарда рублей

По расчетам Минфина Татарстана, по итогам I квартала в республиканский бюджет поступило 93,2 миллиарда рублей, что на 30% выше показателей прошлого года. Несмотря на трудности, власти республики обещают не сворачивать финансирование нацпроектов, а также ужесточить налоговую дисциплину и перейти на режим экономии расходов бюджета. Подробности — в материале «Реального времени».

«Ситуация будет ухудшаться»

— Год мы начали очень хорошо, но сейчас нужно быстро перестроиться, — охарактеризовал ситуацию с наполнением бюджета Татарстана президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана.

Так, за I квартал этого года в консолидированный бюджет поступило 93,2 миллиарда рублей, из них собственные доходы — 85 миллиардов рублей. Всего же в Татарстане собрали 317 миллиардов рублей, большая часть этой суммы ушла в федеральный бюджет.

— Динамика поступлений позитивная, но мы не имеем права успокаиваться. Ситуация будет ухудшаться, и мы к этому должны быть готовы. Экономика и наши предприятия испытывают беспрецедентное давление в результате санкций, требуется перестройка логистических цепочек поставок продукции и комплектующих, организация импортозамещения. Это тема не одного дня, это очень серьезная, затратная задача. Нужны и отдельные меры поддержки производителей, — сказал Рустам Минниханов.

По расчетам Минфина Татарстана, ожидается снижение прибыли у системообразующих предприятий до 21 миллиарда рублей к показателям прошлого года, из них 19 миллиардов — у предприятий промышленности и торговли. В настоящий момент в федеральный перечень включено 59 системообразующих организаций Татарстана, которые формируют треть экономики республики, в них работают около 140 тыс. человек.

Динамика поступлений позитивная, но мы не имеем права успокаиваться, сказал Рустам Минниханов

Минниханов подчеркнул, что сегодня важно обеспечить их бесперебойную работу. Отраслевым министерствам и муниципалитетам необходимо проработать план действий с каждым предприятием — в зависимости от возможных рисков — и обеспечить жесткую финансовую дисциплину. Для этого он поручил еженедельно проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями, которые испытывают сложности и снижают платежи в бюджет, помогать производителям выстраивать кооперационные связи и использовать меры поддержки, в том числе готовить такие предложения на федеральный уровень. Держать этот вопрос на контроле должен финансовый блок правительства.

Налоговая задолженность увеличилась на 15%

Как бы ни складывались обстоятельства, реализация нацпроектов не будет свернута, пообещал глава республики. В текущем году на эти цели будет направлено 29,4 миллиарда рублей, из них более 10 миллиардов — из республиканского бюджета.

Важный резерв, по словам Минниханова, — работа с налоговой задолженностью. По итогам I квартала она превысила 10,4 миллиарда рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по недоимкам в бюджет являются отрасли, курируемые Минстроем Татарстана (519 миллионов), Минпромторгом (377 миллионов) и Минтрансом (162 миллиона). Президент Татарстана призвал министров и местные власти подключиться к теме, работая через балансовые комиссии.

— Прошу держать данный вопрос на особом контроле, — сказал Рустам Минниханов.

Лидеры по уплате налогов — предприятия нефтехимии

Собираемость налогов в Татарстане находится на хорошем уровне, констатировал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин. Так, за I квартал этого года налоговые поступления выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, страховые взносы — на 18%.

— Основными факторами роста стали высокие финансовые показатели компаний за прошлый год, рост выручки, благоприятные цены на нефть и увеличение заработной платы. Еще одним немаловажным фактором стало качественное налоговое администрирование, что подтверждается высоким рейтингом среди ФНС России, — заявил Сафиуллин.

Руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин сообщил, что за I квартал этого года налоговые поступления выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Лидером по уплате налоговых сборов стал нефтехимический комплекс. Наибольший профит бюджету принес налог на добычу полезных ископаемых — 196,7 миллиарда рублей, что в 1,9 раза больше, чем в первом квартале 2021 года. На 36% увеличилась собираемость налога на прибыль, на 24% — НДФЛ. При этом в 1,5 раза вырос возврат населению средств по имущественным и социальным выплатам. Руководитель ФНС отметил, что максимально сокращены сроки проверок по декларациям, сегодня это занимает максимум 15 дней, уже проверено более 140 тыс. заявлений граждан.

В то же время санкции, по словам Сафиуллина, могут вызвать ряд негативных факторов, которые скажутся на собираемости налогов на доходы физлиц. Это сокращение персонала и рабочей недели, снижение премиальных выплат и дивидендов, не исключен рост серого рынка труда.

По итогам декларационной компании, до окончания которой осталась неделя, ожидаемая сумма сборов составит 1,5 миллиарда рублей.

«Наши аналитические инструменты позволяют вычислить уклонистов»

Руководитель Управления ФНС сообщил, что за отчетный период количество жалоб от налогоплательщиков Татарстана снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а судебных споров с бизнесом — на 18%. Решения по 85% оспариваемым в суде начислениям были вынесены в пользу бюджета.

В то же время по результатам налоговых проверок следственным комитетом было возбуждено 16 уголовных дел на общую сумму более 2 миллиардов рублей, из них 914 миллионов уже поступили в бюджет.

В то же время непростая экономическая ситуация сказывается и на бизнесе, и на гражданах. Долги налогоплательщиков выросли на 1,4 миллиарда рублей, отметил он.

— Нельзя допускать, чтобы на фоне санкционного давления некоторые особо находчивые плательщики стали уклоняться от уплаты налогов. Наши аналитические инструменты позволяют их вычислить и обеспечить неотвратимость наказания за противоправные действия… Хочется отметить, что благодаря плодотворной работе со штабом удалось изменить ментальность наших граждан, вследствие чего количество должников-физических лиц значительно уменьшается в количественном выражении — на 200 тыс. человек, — отметил Сафиуллин.

4,5 миллиарда рублей недоимки

Несмотря на то, что поступления в консолидированный бюджет Татарстана увеличились на 30%, недоимка составила 4,5 миллиарда рублей, сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин. Это на 792 миллиона рублей больше, чем за тот же период прошлого года. В 32 муниципальных образованиях задолженность, за исключением банкротов и ликвидированных предприятий, выросла на 886 миллионов рублей. Среди крупных должников было названо предприятие «Булгарпиво», задолженность которого за два последних месяца выросла на треть и составила 92,2 миллиона рублей.

Внутренний государственный финансовый контроль выявил нарушение законодательства при распоряжении государственным и муниципальным имуществом на сумму 14,2 миллиона рублей, неэффективное использование бюджетных средств — на сумму 33 миллиона рублей.

Несмотря на то, что поступления в консолидированный бюджет республики увеличились на 30%, недоимка составила 4,5 миллиарда рублей, сообщил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин

Гайзатуллин проинформировал, что госдолг Татарстана составил 98,1 миллиарда рублей, в том числе объем обязательств по федеральным кредитам — 86,7 миллиарда, по госгарантиям — 11,4 миллиарда рублей.

На реализацию инфраструктурных проектов республика получила первый транш бюджетного кредита на 731 миллион рублей из общей суммы в 10,4 миллиарда рублей.

— Для обеспечения сбалансированности наших бюджетов мы должны совместными усилиями отработать вопрос режима экономии расходов бюджета и проведение оптимизационных мероприятий, — дал свой рецепт министр финансов.

«Без приукрашивания»

Подводя итоги, Рустам Минниханов выразил озабоченность тем, что некоторые предприятия допустили снижение налога на прибыль на сумму порядка 2 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что необходимо принимать все меры, которые позволят поддержать компании.

Еще одна важная задача — сохранение рабочих мест. Сегодня в режиме неполной занятости или в простое находятся 5,7 тыс. человек, в ближайшее время этот показатель может увеличиться в 2 раза. Президент Татарстана поручил держать ситуацию на рынке труда под контролем, оказывать поддержку предприятиям, исключить «конвертные» зарплаты.

Рустам Минниханов выразил озабоченность тем, что некоторые предприятия допустили снижение налога на прибыль на сумму порядка 2 миллиардов рублей

Поставил он задачу и муниципалитетам — обратить внимание на собираемость земельного налога и налога на имущество. 22 района снизили показатели по земельным сборам, а задолженность по имущественному налогу составляет 486 миллионов рублей. Наибольшая недоимка по последнему — в Казани, Зеленодольском, Лаишевском, Актанышском, Чистопольском районах.

— Надо искать новые рынки, новых партнеров, возможности импортозамещения. Это каждодневная работа в режиме ручного управления. Должна быть оперативная работа штаба. Приукрашивать ситуацию не надо, мы должны заранее видеть, где у нас могут быть провалы, — резюмировал глава республики.