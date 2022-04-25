Татарстанцев, убивших таксиста в Бугульме, приговорили к 12 и 23 годам лишения свободы

Фото: Максим Платонов

В Татарстане двум мужчинам, убившим в Бугульме 20 декабря 2020 года 48-летнего таксиста, вынесли приговор. Их приговорили к 12 и 23 годам лишения свободы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Установлено, в конце 2020 года 24-летний и 27-летний мужчины, будучи пьяными, поехали на такси из Азнакаево в Бугульму. Приехав в город, они отказались платить за поездку, из-за чего и поссорились с водителем машины. Ссора переросла в драку. Один из пассажиров ударил таксиста ножом, после чего тот попытался убежать, но через несколько десятков метров потерял сознание.

Злоумышленники похитили из машины ценности, а затем подожгли авто. После этого пытались скрыться. Раненого таксиста доставили в больницу, но в итоге он умер.

Обвинительный приговор мужчинам вынесен на основании вердикта присяжных заседателей. В зависимости от роли каждого татарстанцы признаны виновными в разбое (ст. 162 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ), неправомерном завладении автомобилем (ст. 166 УК РФ), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ) и в похищении или повреждении документов (ст. 325 УК РФ).



Обвинительное заключение по делу еще в ноябре 2021 года утвердила прокуратура. Сообщалось, что обвиняемые похитили у таксиста деньги, электроинструмент, магнитолу, мобильный телефон, куртку, спиртное и личные документы. Общая сумма ущерба составила больше 90 тысяч рублей.



Вину татарстанцы не признавали. О рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей они ходатайствовали сами. До суда они находились под стражей.



Татьяна Демина