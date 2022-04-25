В Казани в живых осталось лишь 132 участника Великой Отечественной войны

Фото: Максим Платонов

В настоящее время в Казани проживают 5199 ветеранов Великой Отечественной войны: это инвалиды и участники Войны, труженики тыла и вдовы. Их них 132 — непосредственные участники войны. Об этом сообщила сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани заместитель руководителя Исполнительного комитета города Гузель Сагитова.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что подготовка празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне находится на завершающей стадии.



Как отметила Сагитова, уже сегодня в Казани начинают поздравлять ветеранов — участников Великой Отечественной войны — им вручается подарочный набор, в который входит продуктовый комплект, открытки от президента республики и мэра Казани. Представители администраций районов, школ посещают ветеранов на дому или приглашают родственников для получения подарков.

Кроме того, по словам докладчика, ветераны вплоть до 30 апреля могут пройти комплексные диспансерные осмотры. Ветеранам Великой Отечественной войны в первоочередном порядке оказывают высокотехнологичные виды медпомощи. В 2022 году в стационарах под управлением здравоохранения города организовано 55 палат на 80 коек для ветеранов — это одно- и двух местные палаты с улучшенными условиями для пребывания. Многие из ветеранов проходят лечение дома — для них организованы стационары на дому с постоянным наблюдением врачей и выпиской необходимых препаратов, заверила она.

Фото: kzn.ru

Сагитова сообщила, что ежегодно ветеранам войны оказывается помощь в проведении ремонтных работ. В этом году ремонт был проведен в квартирах 15 ветеранов. Управлением жилищной политики в 2021 году трем ветеранам и 5 членам семьи погибших участников войны выданы субсидии на приобретение нового жилья, а в 2022 году квартиру по субсидии получила вдова одного ветерана.

— Нам, безусловно, важно сохранить историческую память о событиях прошлого. В связи с этим комитет внешнего благоустройство совместно с комитетом по делам детей и молодежи организовали санитарную очистку мест воинских захоронений. Приводятся в порядок бюсты, малые архитектурные формы, памятники, стелы и обелиски. К работам привлекается молодежь, участники молодежных патриотических организаций, школьники, студенты. Дню Победы посвящаются классные часы, конкурсы, концерты, выставки и спортивные соревнования. Масштабная программа включает в себя порядка 130 мероприятий, — отметила она.

Недавно «Реальное время» опубликовало план мероприятий в Казани, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году они пройдут на площади Тысячелетия, площади Свободы, в парке Победы и других парках и скверах города.

Кристина Иванова