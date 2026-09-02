Минпромторг может расширить налоговые льготы на селлеров всех маркетплейсов

Их получат компании и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода

Фото: Максим Платонов

Меры поддержки продавцов Wildberries, пострадавших от атак БПЛА, могут распространить на другие площадки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замглавы Минпромторга Романа Чекушова.

Утвержденный механизм предусматривает отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев с последующим погашением задолженности равными частями в течение года, а также приостановку налоговых проверок. Льготы получат компании и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. По словам чиновника, этот порядок станет базовой моделью для помощи бизнесу при аналогичных инцидентах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С конца августа атаки затронули не только Wildberries, но и Ozon, что повышает вероятность расширения программы поддержки.

Ранее сообщалось, что складам маркетплейсов, которые пострадали при атаках БПЛА, дадут отсрочку по налогам.

Алсу Сабирзанова