В школах Татарстана стартовала традиция поднимать флаги республики и России

Фото: Максим Платонов

В школах Татарстана заложили традицию поднимать государственные флаги с исполнением гимнов России и республики. Такая церемония прошла и в казанском многопрофильном лицее №187, участие в которой принял глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин.



— Я помню свое детство, когда в пришкольных лагерях каждое утро начиналось с поднятия флагов. И такая честь выпадала самым достойным школьникам, которые отличились в учебе, спорте, творчестве, — приводит слова Хадиуллина пресс-служба ведомства.

Фото: mon.tatarstan.ru

Флаг России подняли министр и президент учебного заведения, ученица девятого класса Арина Смирнова, а флаг Татарстана — директор лицея Гульнара Галеева и девятиклассник Булат Халиуллин.



Сегодня, 25 апреля, отмечается Единый день поднятия государственного флага России. По данным Минобрнауки Татарстана, в дальнейшем традиция поднимать государственные флаги и исполнять гимны продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания и в профильных сменах ведомства.

Диана Жиленкова