Президент России Путин и президент Таджикистана Рахмон провели переговоры на полях ШОС

В ходе встречи отмечено значительное укрепление торгово-экономических связей между странами

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российскую делегацию представляли ключевые министры и руководители ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи отмечено значительное укрепление торгово-экономических связей между странами. Товарооборот вырос на 25,1% в прошлом году и еще на 25% в первом полугодии текущего года. В Таджикистане функционирует 320 предприятий с российским участием, при этом 96% всех операций осуществляется в национальных валютах.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, министр энергетики Сергей Цивилев и другие представители российской делегации приняли участие в переговорах.

Стороны подтвердили намерение увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза к 2030 году в рамках программы экономического сотрудничества 2024–2027 годов.

Особое внимание уделено гуманитарному сотрудничеству. В Таджикистане работают пять школ с преподаванием на русском языке, где обучается 6000 учащихся. Более 35 000 таджикистанских студентов получают образование в российских вузах.

Президенты также обсудили вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане. В Душанбе ведется строительство центра для одаренных детей и здание русского драматического театра имени Маяковского.

Отметим, что также президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в рамках саммита ШОС в Бишкеке. Переговоры прошли при участии высокопоставленных представителей обеих стран.

В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном развиваются стабильно во всех направлениях в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин отметил, что Россия восхищается мужеством иранского народа в защите своих национальных интересов.

Дмитрий Зайцев