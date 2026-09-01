Германия ужесточает контроль на границе для граждан России

Российское посольство в Берлине назвало произошедшее провокацией

Фото: Мария Зверева

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о новых мерах в отношении российских граждан. По его словам, власти Германии планируют существенно усилить контроль при въезде россиян на территорию страны. Его слова передает ТАСС.

Глава немецкого МИД также сообщил о продолжении оказания гуманитарной и военной помощи Украине, а также о намерении принять дополнительные меры в сфере разведки.

Решение об ужесточении контроля связано с инцидентом в аэропорту Лейпциг/Галле. 1 сентября правительство ФРГ официально возложило ответственность за происшествие с беспилотником на Россию и объявило о комплексе контрмер.

Российское посольство в Берлине назвало произошедшее провокацией, подчеркнув, что инцидент «служит исключительно целям Киева и милитаристского крыла европейского политического класса».

Дмитрий Зайцев