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Движение по улице Хади Такташа в Казани ограничат из-за кинофестиваля

09:39, 02.09.2026

Ограничения могут быть введены на участке дороги от Назарбаева до Миннуллина в обоих направлениях

Движение по улице Хади Такташа в Казани ограничат из-за кинофестиваля
Фото: Динар Фатыхов

В Казани 4 и 8 сентября с 16:00 до 19:00 при необходимости будет ограничено движение транспорта на одном из участков улицы Хади Такташа. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Ограничения движения по улице Хади Такташа могут быть введены на участке дороги от Назарбаева до Миннуллина в обоих направлениях.

комитет по транспорту Казани

Меры связаны с проведением Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут, учитывая возможные сложности.

С 4 по 8 сентября в Казани пройдет международный кинофестиваль «Алтын минбар». Второй год мероприятие проходит без упоминания мусульманского кино в названии. Подробности по кинофестивалю — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

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