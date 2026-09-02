Движение по улице Хади Такташа в Казани ограничат из-за кинофестиваля

Ограничения могут быть введены на участке дороги от Назарбаева до Миннуллина в обоих направлениях

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 4 и 8 сентября с 16:00 до 19:00 при необходимости будет ограничено движение транспорта на одном из участков улицы Хади Такташа. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Ограничения движения по улице Хади Такташа могут быть введены на участке дороги от Назарбаева до Миннуллина в обоих направлениях.

комитет по транспорту Казани

Меры связаны с проведением Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут, учитывая возможные сложности.

С 4 по 8 сентября в Казани пройдет международный кинофестиваль «Алтын минбар». Второй год мероприятие проходит без упоминания мусульманского кино в названии. Подробности по кинофестивалю — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин