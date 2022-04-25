Татарстан получит 5,5 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство выделило 120 миллиардов рублей на ремонт и строительство федеральных, региональных и местных дорог. Часть средств — 5,5 миллиарда рублей, направят и в Татарстан, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Так, на работы по федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» для Татарстана предусмотрели 1 миллиард рублей.

На финансирование развития инфраструктуры дорожного хозяйства по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» из федерального бюджета Татарстану выделяется 3 миллиарда рублей.

На мероприятия по проекту «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги» Татарстану направят 1,5 миллиарда рублей. Эти средства предназначены для строительства и реконструкции дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа и на реконструкцию мостового перехода через Свиягу на км 757 трассы М-7.



Фото: Ринат Назметдинов

120 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог выделены из резервного фонда правительства России. Решение о выделении средств принято по поручению президента страны Владимира Путина. Его он дал в конце марта.

Как рассказывал в конце января вице-премьер России Марат Хуснуллин, в этом году в стране на строительство, реконструкцию и ремонт дорог предусмотрели более 1 трлн рублей. Из них свыше 793 млрд рублей выделят на федеральные дороги, еще 255 млрд — на региональные.



Татьяна Демина