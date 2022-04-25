Желаемый уровень МРОТ в Казани составил 33,5 тысячи рублей — это много или мало?

Жители Казани назвали желаемый уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) — он составляет 33 500 рублей. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, который проводился с 17 марта по 21 апреля.

Это на 100 рублей больше, чем в январе — тогда казанцы хотели бы получать МРОТ в размере 33 400 рублей.

Недавно сообщалось, что казанцы считают достойной пенсию в 43 700 рублей — это на 1 800 рублей больше, чем 5 месяцев назад, и на 4 900 рублей больше, чем в 2020 году.

33 500 рублей МРОТ в Казани — это:

$455,7 или €418,6 по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 1 200 рублей больше , чем в ноябре 2020 года — тогда жители Казани называли желаемый размер МРОТ в 32 300 рублей.

, чем в ноябре 2020 года — тогда жители Казани называли желаемый размер МРОТ в 32 300 рублей. На 9 700 рублей меньше размера МРОТ, который хотят москвичи — 43 200 рублей.

размера МРОТ, который хотят москвичи — 43 200 рублей. На 300 рублей больше , чем хотят жители Нижнего Новгорода — 33 200 рублей. Это минимум среди городов-миллионников.

, чем хотят жители Нижнего Новгорода — 33 200 рублей. Это минимум среди городов-миллионников. На 1 500 меньше , чем хотят в Новокузнецке — 35 000 рублей.



, чем хотят в Новокузнецке — 35 000 рублей. В 2,4 раза больше федерального МРОТ, установленного на этот год — 13 890 рублей.

федерального МРОТ, установленного на этот год — 13 890 рублей. Два МРОТ в Татарстане для работников внебюджетного сектора — 16 700 рублей.

МРОТ в Татарстане для работников внебюджетного сектора — 16 700 рублей. На 12 669 рублей меньше средней зарплаты в республике в январе — феврале 2022 года — 46 169 рублей.

меньше средней зарплаты в республике в январе — феврале 2022 года — 46 169 рублей. Больше семи минимальных размеров оплаты труда в 2012 году — тогда в России он составлял 4 611 рублей.



минимальных размеров оплаты труда в 2012 году — тогда в России он составлял 4 611 рублей. В 2,8 раза меньше , чем в европейском карликовом государстве Андорра — там МРОТ на 2022 год составляет $1309,10.

, чем в европейском карликовом государстве Андорра — там МРОТ на 2022 год составляет $1309,10. В 2,6 раза больше , чем в Белоруссии — $171,26.

, чем в Белоруссии — $171,26. На $133,5 меньше , чем МРОТ в Палестине — $589,22.

Дарья Пинегина