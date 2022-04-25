Желаемый уровень МРОТ в Казани составил 33,5 тысячи рублей — это много или мало?
Жители Казани назвали желаемый уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) — он составляет 33 500 рублей. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, который проводился с 17 марта по 21 апреля.
Это на 100 рублей больше, чем в январе — тогда казанцы хотели бы получать МРОТ в размере 33 400 рублей.
Недавно сообщалось, что казанцы считают достойной пенсию в 43 700 рублей — это на 1 800 рублей больше, чем 5 месяцев назад, и на 4 900 рублей больше, чем в 2020 году.
33 500 рублей МРОТ в Казани — это:
- $455,7 или €418,6 по курсу ЦБ на сегодня.
- На 1 200 рублей больше, чем в ноябре 2020 года — тогда жители Казани называли желаемый размер МРОТ в 32 300 рублей.
- На 9 700 рублей меньше размера МРОТ, который хотят москвичи — 43 200 рублей.
- На 300 рублей больше, чем хотят жители Нижнего Новгорода — 33 200 рублей. Это минимум среди городов-миллионников.
- На 1 500 меньше, чем хотят в Новокузнецке — 35 000 рублей.
- В 2,4 раза больше федерального МРОТ, установленного на этот год — 13 890 рублей.
- Два МРОТ в Татарстане для работников внебюджетного сектора — 16 700 рублей.
- На 12 669 рублей меньше средней зарплаты в республике в январе — феврале 2022 года — 46 169 рублей.
- Больше семи минимальных размеров оплаты труда в 2012 году — тогда в России он составлял 4 611 рублей.
- В 2,8 раза меньше, чем в европейском карликовом государстве Андорра — там МРОТ на 2022 год составляет $1309,10.
- В 2,6 раза больше, чем в Белоруссии — $171,26.
- На $133,5 меньше, чем МРОТ в Палестине — $589,22.
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