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Путин — о заявлениях Зеленского: «Это заявка на государственный терроризм»

00:16, 02.09.2026

Президент России ответил на вопросы по итогам визита в Киргизию

Путин — о заявлениях Зеленского: «Это заявка на государственный терроризм»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы СМИ по итогам рабочего визита в Киргизию, где прошел юбилейный саммит ШОС.

Приводим главное:

О переговорах с Украиной

  • Не хотелось бы, чтобы все крутилось в бессмысленном режиме.
  • Сам переговорный процесс «в известной степени заморожен на сегодняшний день».
  • России абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых знаем и которым мы в целом доверяем, — речь о Джареде Кушнере и Стиве Уиткоффе, «они всегда у нас желанные гости, и мы с удовольствием с ними работаем».
  • Россия хочет не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира.
  • РФ не наносит удары по руководству Украины, так как переговорщики нужны будут, если они захотят решать вопросы мирным путем.
  • России поступают экзотические предложения от Украины по урегулированию, по принципу «давай съедим твое, а потом каждый свое».
  • Никто не оказывает некорректного давления на Россию по поводу урегулирования на Украине.
  • О заявлениях Владимира Зеленского по поводу «закрытия неба» над Россией: «Это просто заявка на государственный терроризм».
  • Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но «с террористами переговоров не ведут».

Об СВО

  • ВС РФ даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по энергетике Украины: «Они бьют по нашим объектам, получат ответ».
  • Город Святогорск перешел под контроль ВС РФ.
  • Освобождение Донбасса идет планово, только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР.

Что еще заявил Путин:

  • Указ о защите инфраструктурных объектов не означает национализацию.
  • России осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ.
  • Якобы готовящаяся мобилизация в России — «чушь собачья и информационная атака на Россию».
  • Токио «на голом месте» стал шаг за шагом ухудшать отношения с Москвой.
  • Ущерб от ударов ВСУ по торговым судам РФ составил около 1% ВВП, это не критично.
Денис Петров

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