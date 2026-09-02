Путин — о заявлениях Зеленского: «Это заявка на государственный терроризм»
Президент России ответил на вопросы по итогам визита в Киргизию
Президент России Владимир Путин ответил на вопросы СМИ по итогам рабочего визита в Киргизию, где прошел юбилейный саммит ШОС.
Приводим главное:
О переговорах с Украиной
- Не хотелось бы, чтобы все крутилось в бессмысленном режиме.
- Сам переговорный процесс «в известной степени заморожен на сегодняшний день».
- России абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых знаем и которым мы в целом доверяем, — речь о Джареде Кушнере и Стиве Уиткоффе, «они всегда у нас желанные гости, и мы с удовольствием с ними работаем».
- Россия хочет не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира.
- РФ не наносит удары по руководству Украины, так как переговорщики нужны будут, если они захотят решать вопросы мирным путем.
- России поступают экзотические предложения от Украины по урегулированию, по принципу «давай съедим твое, а потом каждый свое».
- Никто не оказывает некорректного давления на Россию по поводу урегулирования на Украине.
- О заявлениях Владимира Зеленского по поводу «закрытия неба» над Россией: «Это просто заявка на государственный терроризм».
- Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но «с террористами переговоров не ведут».
Об СВО
- ВС РФ даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по энергетике Украины: «Они бьют по нашим объектам, получат ответ».
- Город Святогорск перешел под контроль ВС РФ.
- Освобождение Донбасса идет планово, только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР.
Что еще заявил Путин:
- Указ о защите инфраструктурных объектов не означает национализацию.
- России осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ.
- Якобы готовящаяся мобилизация в России — «чушь собачья и информационная атака на Россию».
- Токио «на голом месте» стал шаг за шагом ухудшать отношения с Москвой.
- Ущерб от ударов ВСУ по торговым судам РФ составил около 1% ВВП, это не критично.
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