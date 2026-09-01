Зампред правительства Хуснуллин: в России модернизируют более 10,8 тысячи детских площадок

В текущем году запланировано обновление 317 общественных пространств с игровыми зонами, из которых уже введен в эксплуатацию 131 объект

Фото: Артем Дергунов

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин сообщил о масштабной программе обновления детских площадок в городах и поселках России. С 2019 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено более 10,8 тысячи детских площадок.

В текущем году запланировано обновление 317 общественных пространств с игровыми зонами, из которых уже введен в эксплуатацию 131 объект. 567 новых площадок появились с начала 2025 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В разных регионах страны создаются современные игровые комплексы. В Звенигороде в лесопарке появилась зона с башней «Портал» и канатными переходами. В Шарыпово Красноярского края в «Динопарке» возвели комплекс в виде стегозавра с искусственным вулканом, который служит и горкой, и мини-скалодромом. В Волгограде в парке Героев-летчиков установили многоуровневый авиастилизованный комплекс с подвесной сеткой-тоннелем и башней с иллюминаторами. В Губкинском (ЯНАО) игровые зоны разделены по возрастам и оборудованы морозостойким покрытием. В серпуховском парке «Питомник» расширили детскую территорию с модульным оборудованием и познавательными скульптурами животных.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что современные детские площадки формируют новую модель общественных пространств, где гармонично сочетаются природа, игра и общение. За время реализации проекта благоустроено около 120 тысяч общественных и дворовых пространств, включая парки, набережные и спортивные зоны.

Дмитрий Зайцев