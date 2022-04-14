Итоги дня: обстрелы Брянской и Белгородской областей, Путин о задержках оплаты газа, Шувалов в Иннополисе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 14 апреля.
- Президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификации регионов страны. Также глава государства заявил, что горизонт планирования Энергетической стратегии РФ необходимо продлить до 2050 года. Кроме того, он поручил обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке по приемлемым ценам.
- ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Климово Брянской области с двух вертолетов. Пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. По данным СКР, в результате обстрела, «прямых попаданий и взрывов снарядов» повреждены не менее шести жилых домов. Возбуждено уголовное дело. Сегодня же обстрелу с украинской территории в Брянской области подвергся и пограничный пункт пропуска. Две машины беженцев получили повреждения. Обстреляли со стороны Украины и село Сподарюшино в Белгородской области.
- Глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил создать два новых технопарка в ОЭЗ «Иннополис» и инновационном центре «Сколково». По его словам, один обеспечит мобильность стартапов, а второй будет предназначен для создания промышленных образцов. Их построят в следующем году. На оба технопарка и еще два проекта собрались потратить 9 миллиардов рублей.
- В этом году в России акция «Бессмертный полк» состоится в традиционном формате. В 2020-м и 2021-м она проходила онлайн из-за пандемии коронавируса.
- Известен план мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Казани. В этом году они пройдут на площади Тысячелетия, площади Свободы, в парке Победы и других парках и скверах города. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, заявили в Минобороны России. Пожар потушили.
- Вахитовский районный суд Казани по иску Татарской транспортной прокуратуры запретил трем владельцам легкомоторных самолетов осуществлять экскурсионные коммерческие полеты над городом — все они летали без обязательного сертификата эксплуатанта. Иск был подан еще в ноябре 2021 года. Ответчиками числились ООО «Небо», директор компании Ильшат Зайнутдинов и владельцы самолетов. Подробности — в материале «Реального времени».
- Россия намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в экспортных вопросах, заявил президент страны Владимир Путин. Он указал на необходимость подготовить внутренний рынок к переходу на расчеты по экспорту за рубли. Это он считает стратегической задачей.
- Путин сообщил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату поставок российских энергоносителей. В результате компании топливно-энергетического комплекса столкнулись с проблемами. Самая острая из них, по словам российского президента, связана с нарушением логистики экспортных поставок.
- В Татарстане предложили ввести инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для предприятий. Идея поступила от депутата Госсовета республики Олега Коробченко. По его прогнозу, принятие закона об ИНВ простимулирует приобретение, создание и модернизацию основных средств предприятиями Татарстана, поспособствует разработке новых технологий и продукции, улучшит существующую и построит новую инфраструктуру предприятий.
- В Татарстане в ближайшие выходные ожидаются дожди с мокрым снегом. Такой же погода будет и в начале следующей недели, прогнозируют в Гидрометцентре республики. В дневное время воздух прогреется до +13 градусов, а ночью 16 и 17 апреля температуры могут опуститься ниже ноля.
- Минобороны России раскрыло новые данные о лабораториях США на Украине. По данным ведомства, исследования, проводимые в них, были направлены на изучение чумы и туляремии, а также гриппа птиц и африканской чумы свиней. В интересах Пентагона финансировались проекты, направленные на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц, летучих мышей. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане разработали отечественный сервис для видеоконференций. Он получит название IZUM. Разработку эксплуатирует Кабинет министров РТ и республиканские министерства.
- Правительство России выделит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, отмененным из-за внешних ограничений. Еще 1,5 млрд рублей власти направят на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов юга и центральной части страны.
- В России объем продаж лекарств вырос в натуральном выражении с 215 млн упаковок препаратов в марте 2021 года до 427 млн упаковок в марте 2022-го. За прошлый месяц россияне потратили на лекарства свыше 134 миллиардов рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» включили в основной конкурс Международного Каннского фестиваля. Программный директор киносмотра Тьерри Фремо рассказал, что организаторы рады приветствовать россиянина с историческим фильмом о личности композитора Петра Чайковского и его супруги.
- В России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления одновременно двух различных участков генома коронавируса. Тест обладает высокой чувствительностью — 104 копий (ГЭ)/мл, а результат теста может быть доступен уже через 20—25 минут вместо полутора часов, необходимых для классических ПЦР-тестов.
- В Набережных Челнах отдел полиции «Комсомольский» возглавил Альберт Хабиров. Он начинал карьеру в ОП «Центральный», где дослужился до должности замначальника по следствию. Позже его перевели в отдел «Комсомольский», где он возглавил отдел по расследованию преступлений.
- В России запустят проект «Социальный координатор» для оказания комплексной поддержки жителям страны, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Пилотным проектом для его реализации выбрали Татарстан, Самарскую и Ярославскую области, Якутию.
- Парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки и использование символов V и Z. За изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование этих символов физлицам грозит от $245 до $490 штрафа или общественные работы, чиновникам — от $490 до $980, юридическим лицам — от $490 до $1630.
Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураПромышленность Татарстан
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