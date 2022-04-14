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Итоги дня: обстрелы Брянской и Белгородской областей, Путин о задержках оплаты газа, Шувалов в Иннополисе

19:00, 14.04.2022
Итоги дня: обстрелы Брянской и Белгородской областей, Путин о задержках оплаты газа, Шувалов в Иннополисе
Фото: kremlin.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 14 апреля.

Фото: Максим Платонов
  • В этом году в России акция «Бессмертный полк» состоится в традиционном формате. В 2020-м и 2021-м она проходила онлайн из-за пандемии коронавируса.
  • Известен план мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Казани. В этом году они пройдут на площади Тысячелетия, площади Свободы, в парке Победы и других парках и скверах города. Подробнее — в материале «Реального времени».
Фото: Максим Платонов
  • На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, заявили в Минобороны России. Пожар потушили.
  • Вахитовский районный суд Казани по иску Татарской транспортной прокуратуры запретил трем владельцам легкомоторных самолетов осуществлять экскурсионные коммерческие полеты над городом — все они летали без обязательного сертификата эксплуатанта. Иск был подан еще в ноябре 2021 года. Ответчиками числились ООО «Небо», директор компании Ильшат Зайнутдинов и владельцы самолетов. Подробности — в материале «Реального времени».
  • Россия намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в экспортных вопросах, заявил президент страны Владимир Путин. Он указал на необходимость подготовить внутренний рынок к переходу на расчеты по экспорту за рубли. Это он считает стратегической задачей.
Фото: kremlin.ru
  • Путин сообщил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату поставок российских энергоносителей. В результате компании топливно-энергетического комплекса столкнулись с проблемами. Самая острая из них, по словам российского президента, связана с нарушением логистики экспортных поставок.
  • В Татарстане предложили ввести инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для предприятий. Идея поступила от депутата Госсовета республики Олега Коробченко. По его прогнозу, принятие закона об ИНВ простимулирует приобретение, создание и модернизацию основных средств предприятиями Татарстана, поспособствует разработке новых технологий и продукции, улучшит существующую и построит новую инфраструктуру предприятий.
  • В Татарстане в ближайшие выходные ожидаются дожди с мокрым снегом. Такой же погода будет и в начале следующей недели, прогнозируют в Гидрометцентре республики. В дневное время воздух прогреется до +13 градусов, а ночью 16 и 17 апреля температуры могут опуститься ниже ноля.
Фото: Максим Платонов
  • Минобороны России раскрыло новые данные о лабораториях США на Украине. По данным ведомства, исследования, проводимые в них, были направлены на изучение чумы и туляремии, а также гриппа птиц и африканской чумы свиней. В интересах Пентагона финансировались проекты, направленные на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц, летучих мышей. Подробности — в материале «Реального времени».
  • В Татарстане разработали отечественный сервис для видеоконференций. Он получит название IZUM. Разработку эксплуатирует Кабинет министров РТ и республиканские министерства.
  • Правительство России выделит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, отмененным из-за внешних ограничений. Еще 1,5 млрд рублей власти направят на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов юга и центральной части страны.
  • В России объем продаж лекарств вырос в натуральном выражении с 215 млн упаковок препаратов в марте 2021 года до 427 млн упаковок в марте 2022-го. За прошлый месяц россияне потратили на лекарства свыше 134 миллиардов рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
  • Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» включили в основной конкурс Международного Каннского фестиваля. Программный директор киносмотра Тьерри Фремо рассказал, что организаторы рады приветствовать россиянина с историческим фильмом о личности композитора Петра Чайковского и его супруги.
  • В России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления одновременно двух различных участков генома коронавируса. Тест обладает высокой чувствительностью — 104 копий (ГЭ)/мл, а результат теста может быть доступен уже через 20—25 минут вместо полутора часов, необходимых для классических ПЦР-тестов.
Фото: Максим Платонов
  • В Набережных Челнах отдел полиции «Комсомольский» возглавил Альберт Хабиров. Он начинал карьеру в ОП «Центральный», где дослужился до должности замначальника по следствию. Позже его перевели в отдел «Комсомольский», где он возглавил отдел по расследованию преступлений.
  • В России запустят проект «Социальный координатор» для оказания комплексной поддержки жителям страны, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Пилотным проектом для его реализации выбрали Татарстан, Самарскую и Ярославскую области, Якутию.
Фото: Олег Тихонов (архив)
Татьяна Демина
ОбществоВластьИнфраструктураПромышленность Татарстан

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