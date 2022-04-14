Россияне в марте потратили на лекарства свыше 134 миллиардов рублей — это много или мало?

За март жители России потратили на лекарства свыше 134 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий, который является оператором системы цифровой маркировки «Честный знак».

Объем продаж лекарств вырос и в натуральном выражении с 215 млн упаковок препаратов в марте 2021 года до 427 млн упаковок в марте 2022-го. Таким образом, спрос на лекарства вырос за год на 98,2%, наибольшим пользовались: ксилометазолин (18 млн упаковок, спрос вырос на 34%), бисопролол (8,8 млн упаковок, спрос вырос в 3,1 раза), ибупрофен (8,7 млн упаковок, +83%), панкреатин (6,3 млн упаковок, рост спроса в 2,2 раза), нимесулид (3,8 млн упаковок, +88%), диклофенак (4,1 млн упаковок, +74%), омепразол (8,4 млн упаковок, +92%), парацетамол (6,2 млн упаковок, +64%), активированный уголь (3,9 млн упаковок, рост спроса в 2,3 раза) и лоперамид (2,6 млн упаковок, рост спроса в 2,2 раза).

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил, что необходимые препараты есть, запас важных лекарств сформирован.

Россияне потратили на лекарства свыше 134 миллиардов рублей. Это:

$1,6 миллиарда, или €1,5 миллиарда, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. В 2,6 раза больше , чем за аналогичный период прошлого года — в марте 2021-го россияне потратили на лекарства 51,5 миллиарда рублей.

, чем за аналогичный период прошлого года — в марте 2021-го россияне потратили на лекарства 51,5 миллиарда рублей. В два раза больше , чем потратили жители России на специальные лекарства от коронавируса за весь 2021-й — 64 миллиарда рублей.

, чем потратили жители России на специальные лекарства от коронавируса за весь 2021-й — 64 миллиарда рублей. Почти в три раза больше трат россиян на популярные лекарства в прошлом году — 45 миллиардов рублей. В список вошли ксилометазолин, цитрамон, ибупрофен, омепразол, цефтриаксон, бисопролол, панкреатин, корвалол и диклофенак.

трат россиян на популярные лекарства в прошлом году — 45 миллиардов рублей. В список вошли ксилометазолин, цитрамон, ибупрофен, омепразол, цефтриаксон, бисопролол, панкреатин, корвалол и диклофенак. Примерно 115 новых зданий ГАУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» — на проект ушло 1,1 миллиарда рублей.

ГАУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» — на проект ушло 1,1 миллиарда рублей. Чуть больше 11% от объема российского коммерческого рынка лекарств по итогам 2021 года — 1,2 триллиона рублей.

от объема российского коммерческого рынка лекарств по итогам 2021 года — 1,2 триллиона рублей. По 911,5 рубля на каждого россиянина — по предварительным данным переписи населения, в России живут 147 миллионов человек.

— по предварительным данным переписи населения, в России живут 147 миллионов человек. Почти в 28 раз больше бюджетной закупки лекарств, которую провел Татарстан, — 4,8 миллиарда рублей. Этого хватит на срок от 2,6 до 5,2 месяца

Дарья Пинегина