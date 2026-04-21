Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Бои в районе села Гришино продолжались в течение последних нескольких месяцев

Фото: Артем Дергунов

Вооруженные силы России установили контроль над селом Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР) и поселком Ветеринарное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Ветеринарное было освобождено подразделениями группировки войск «Север», а контроль над Гришино обеспечили военнослужащие группировки «Центр».

Поселок Ветеринарное расположен в Дергачевском районе Харьковской области, в нескольких километрах от российской границы и северо-западнее населенного пункта Казачья Лопань. Село Гришино находится к северо-западу от Красноармейска (Покровска) на пути к городу Доброполье. Бои в этом районе продолжались в течение последних нескольких месяцев.

Продвижение войск сегодня прокомментировал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его данным, за март — апрель текущего года российские войска взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории.

— Всего с начала 2026 года к российской армии перешли 80 населенных пунктов и более 1700 «квадратов», — заявил начальник Генштаба.

Рената Валеева