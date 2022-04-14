В России в этом году «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате

Фото: Ринат Назметдинов

Акция «Бессмертный полк» в нынешнем году состоится в традиционном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — заявил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

В 2020 и 2021 годах акция не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Фото: Ринат Назметдинов

В прошлом году шествие «Бессмертный полк» 9 мая прошло в онлайн-формате. Также и на Международной космической станции присоединились к акции. Организаторы акции решили не подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате 24 июня из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Дарья Акимова