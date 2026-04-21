В Татарстане растут выявляемость злокачественных опухолей и смертность от недиагностированного рака

На что предстоит потратить увеличенные объемы финансирования республиканской программы борьбы с онкозаболеваниями

В Татарстане растет количество пациентов, которым онкологический диагноз выставлен посмертно — за последние пять лет оно увеличилось на треть. Это следует из новой редакции региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, которая проходит антикоррупционную экспертизу. О заболеваемости злокачественными новообразованиями и кадровой обеспеченности онкологической службы региона, о том, как растут заболеваемость и смертность от рака в республике, почему увеличивается количество диагнозов, поставленных посмертно, и в каких районах Татарстана сложилась самая острая ситуация, читайте в «Реальном времени».

Как плохая демография влияет на рак

В Татарстане численность больных со злокачественными новообразованиями по итогам 2025 года составила 128 093 человека, это на 806 человек больше, чем в 2024 году. При этом в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, количество впервые выявленных случаев ЗНО увеличилось на 4,5% и составило 20 341 случай — на 869 случаев больше, чем годом ранее.

Эти данные приведены в новой редакции региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан», которая сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Предыдущие изменения в программу были внесены в декабре 2025 года — тогда были значительно увеличены объемы финансирования регионального проекта по борьбе с раком: было решено потратить на эти цели в 2026 году 288,246 млн рублей (210,4 млн рублей — из федерального бюджета, 77,8 млн — из республиканского).

Новый проект постановления кабмина интересен в первую очередь обновленной статистикой. Из него следует, что рост онкозаболеваемости в республике замедлился: если в 2024 году количество впервые выявленных случаев по отношению к 2023-му увеличилось на 7,3%, то в 2025-м по отношению к 2024-му — только на 4,5%.

При этом, говорится в проекте изменений в программу, за 10 лет (с 2016 по 2025 гг.) «грубый», то есть абсолютный показатель заболеваемости раком вырос на 26,8% и достиг в 2025 году 508,34 случая на 100 тыс. населения. «Прирост показателей заболеваемости ЗНО в значительной мере определен неблагоприятным развитием демографических процессов в популяции, обусловившим «постарение» населения», — говорится в документе.

Не меняются уже много лет наиболее «популярные» локализации рака — молочная железа, кожа, трахея, бронхи и легкие, предстательная железа и ободочная кишка. Доля заболеваний раком молочной железы в 2025 году выросла больше всего — на 12,4%, почти такими же темпами растет заболеваемость раком кожи — на 12,2%.

В 2025 году наиболее высокий уровень «грубого» показателя заболеваемости населения зарегистрирован в Верхнеуслонском (617,88), Апастовском (610,41), Спасском (599,53), Рыбно-Слободском (577,6), Буинском (567,27) муниципальных районах.

Самая низкая — на 53% ниже, чем в среднем по республике, — онкозаболеваемость зарегистрирована в Агрызском районе. В топ-5 по этому показателю вошли также Черемшанский, Пестречинский, Алькеевский и Сармановский районы.

Как следует из документа, доля впервые выявленных злокачественных образований в рамках диспансеризации в 2025 году практически не изменилась по сравнению с 2024 годом (0,212 на 100 тыс. населения). При этом резко — на 484% — выросла доля выявленных заболеваний ободочной кишки, на 262,5% — прямой кишки, на 120% — щитовидной железы, на 96,7% — шейки матки.

Посмертно больные

Данные о заболеваемости раком в районах республики незначительно коррелируют с данными о смертности.

Самая высокая смертность в 2024 году зарегистрирована в Рыбно-Слободском районе — почти на 67% выше, чем в среднем по Татарстану. Данные о смертности в районах республики в 2025 году в проекте изменений в программу борьбы с онкозаболеваниями не приводятся, но в открытом доступе удалось обнаружить информацию о том, что она выросла на 4,3% по сравнению с 2024 годом.

Рост смертности в Набережных Челнах в 2024 году по отношению к 2023-му оказался незначительным, а в Казани этот показатель и вовсе немного снизился. В обоих городах смертность от рака остается на уровне средней по республике

А в число лидеров по уровню смертности от онкозаболеваний в 2024 году стал, например, Черемшанский район, который занимает 2-ю позицию в топе районов с самой низкой онкозаболеваемостью.

И очень настораживающим является то обстоятельство, что за последние 5 лет на треть выросло количество онкобольных, которым диагноз был поставлен лишь посмертно. В 2025 году количество таких случаев выросло более чем на 10% по отношению к 2024 году.

«Тенденция к росту числа пациентов, умерших от ЗНО и не состоявших на учете в онкологических учреждениях, а также показателя «Соотношение числа пациентов, умерших от ЗНО и не состоявших на учете в онкологических учреждениях, на 1 000 умерших от ЗНО», коррелирует с темпами прироста числа проведенных патологоанатомических вскрытий в Республике Татарстан», — разъясняется в проекте изменений в региональную программу борьбы с раком.

Косвенной характеристикой эффективности мер по раннему выявлению и лечению онкозаболеваний может служить показатель летальности пациентов на первом году жизни с момента установления диагноза. В 2025 году самые неблагоприятные цифры зарегистрированы в Тюлячинском (30%), Новошешминском (29,2%), Камско-Устьинском (28,8%), Бугульминском (26,7%) и Тетюшском (26,3%) районах.

Не хватает онкологов и нового оборудования

В медицинских учреждениях республики (без учета специализированных клиник, оказывающих онкологическую помощь) в 2025 году более чем на 1,03 млн прикрепленного населения приходилось 29 врачей-онкологов при наличии 42 штатных должностей. Это меньше, чем в 2024 году, когда работал 31 врач-онколог и приходился на 888,3 тыс. населения, а штатных ставок имелось 39.

В первичных онкокабинетах в 2024 году на 2,28 млн населения приходился 61 врач-онколог (в т. ч. 29 совместителей). В 2025 г. их было 78 (25 — совместители).

На 1 января 2026 года для проведения профилактических осмотров, скринингов, первичной диагностики онкозаболеваний и диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями в медицинских организациях РТ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, имелось:

726 рентгенодиагностических аппаратов (2,48 млн исследований

в год;

в год; 72 компьютерных томографа (572,9 тыс. исследований в год);

19 магнитно-резонансных томографов (121,6 тыс. исследований в год);

81 маммограф (517,3 тыс. исследований в год);

110 флюорографов (1,89 млн исследований в год);

7 флюмамм (45,1 тыс. исследований в год);

527 аппаратов фиброгастродуоденоскопии (222,4 тыс. исследований в год);

277 колоноскопов (72,7 тыс. исследований в год);

985 аппаратов УЗИ (5,55 млн исследований в год);

136 бронхоскопов (19,8 тыс. исследований в год).

«Ряд медицинских организаций нуждаются в дооснащении и (или) замене медицинского оборудования в связи с его износом», — указывается в проекте программы.

«Это характерно для всей России»

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев говорит, что новая редакция республиканской программы борьбы с онкозаболеваниями дает возможности расширять географию онкопомощи, «приближая» специализированные медучреждения к пациентам, проживающим на периферии:

— Мы открываем филиалы онкодиспансера. К существующим филиалам в Набережных Челнах и Альметьевске сейчас добавился Нижнекамский. 12 центров амбулаторной онкологической помощи при медицинских организациях республики сегодня насыщаются дополнительным оборудованием и людьми. Кроме того, новая техника, получаемая по программе борьбы с онкозаболеваниями и диспансеризация позволяют нам выявлять дополнительно сопутствующие заболевания — сосудов, например.

А на вопрос издания о росте заболеваемости раком министр ответил, что надо понимать: этот показатель во многом объясняется тем, что в республике сегодня достигнута достаточно высокая выявляемость рака:

— Около 3% населения сегодня имеет тот или иной онкологический диагноз — это итоговая цифра 2025 года.

Президент Противоракового общества России Давид Заридзе, отвечая на вопрос «Реального времени» о причинах, по которым показатели смертности от рака сильно разнятся в разных районах одного и того же региона, подчеркнул, что это характерно и в целом для России:

— Есть крупные области, автономные республики, где заболеваемость зашкаливает, есть, допустим, на Северном Кавказе, на юге России регионы с очень низкой заболеваемостью. Но так везде в мире. Причины тут разные, в том числе — плохой учет заболеваемости. Вывод один — в таких регионах нужно лучше, активнее проводить профилактику, диспансеризацию.

Рост количества пациентов, которые умирают от онкологии, не состоя на учете в онкодиспансере, не имея поставленного диагноза, Давид Заридзе напрямую связал с плохой онкологической помощью.

А рост количества пациентов, которые умирают от онкологии, не состоя на учете в онкодиспансере, не имея поставленного диагноза, Заридзе напрямую связал с плохой онкологической помощью, когда больной или вообще не лечится в стационаре, или лечится в стационаре, который не подает о нем информацию.

— Посмертная регистрация — это плохо, — подчеркнул он. — Это значит, что плохо работает онкологическая служба. В онкологическом учреждении, я думаю, такого происходить не может, а вот в общей сети здравоохранения, где-то в глубинке вполне возможно. Но это тоже распространенное в России явление, и это плохо характеризует не конкретно Татарстан или отдельно какой-то район республики.