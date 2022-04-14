«Бессмертный полк», концерты, салют и другое: как в Казани пройдет празднование 77-й годовщины Победы

Фото: Максим Платонов (архив)

«Реальному времени» стал известен план мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Казани. В этом году они пройдут на площади Тысячелетия, площади Свободы, в парке Победы и других парках и скверах города.

Подготовка к празднованию

Фото: realnoevremya.ru

19, 22, 26 и 28 апреля на старом Оренбургском тракте пройдут репетиции торжественного прохождения войск Казанского военного гарнизона. Время их проведения пока уточняется.

4 мая с 19.00 до 22.00 на площади Тысячелетия пройдет репетиция парада.

7 мая с 17.00 до 19.00 там же состоится репетиция театрального эпилога, а с 19.00 до 22.00 будет организована генеральная репетиция прохождения войск. Кроме того, в театре оперы и балета им. М. Джалиля пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы.

8 мая в 8.30 возле дома ветеранов начнется парад из ретротехники и будет организована праздничная программа. С 15.00 до 18.00 на площади Тысячелетия пройдет репетиция концерта «Поющая Казань». Также с 18.00 до 22.00 на той же площади пройдет генеральная репетиция театрализованного эпилога.

Парад Победы и праздничный салют

Фото: Максим Платонов

9 мая состоятся следующие мероприятия:

В 8.00 на площади Тысячелетия пройдет генеральный прогон театрализованного эпилога.

С 8.00 до 8.40 на Архангельском и Арском кладбищах пройдут церемонии возложения венков и гирлянд воинской славы.

В 9.00 венки возложат у Вечного огня, к памятнику труженикам тыла, монументу матерям и вдовам погибших солдат и монументу Воина-победителя в парке Победы.

С 10.00 до 11.15 на площади Тысячелетия пройдет парад Казанского гарнизона войск и спецподразделений, а также театрализованная программа.

С 11.30 до 13.00 в том же месте пройдет праздничный концерт мастеров искусств. После него, с 13.00 до 19.00, на площади будет перерыв на переформатирование трибуны под сцену.

С 11.30 до 13.00 в КРК «Пирамида» будет торжественный прием от имени президента Татарстана Рустама Минниханова.

В 15.00 по ул. Карла Маркса стартует торжественная акция «Бессмертный полк». Участники акции пройдут по улицам Лобачевского и Кремлевской, а закончится шествие на площади Тысячелетия.

Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров сообщил, что в этом году «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате. Напомним, в 2020 и 2021 годах акция не состоялась из-за пандемии коронавируса.

С 19.00 до 22.00 на площади пройдет концертная программа мастеров искусств и молодежных групп, а также концерт «Поющая Казань» с участием сводного хора.

Кроме того, праздничная программа будет длиться с 10.00 до 19.00 в парке Победы. Она включает парад юнармейцев и правоохранительных отрядов школьников, гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы» и «Рио-Рита».

Празднование завершится в 22.00 праздничным салютом над акваторией реки Казанки.

На празднование Дня Победы в Казани направят 41,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В целом организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, в Казани обойдется в 41,8 млн рублей.

Согласно тендеру, запланирована дневная концертная программа продолжительностью не менее двух часов, а также ночная, рассчитанная минимум на пять часов. Выступят детские танцевальные коллективы, подростковые и взрослые коллективы, хор и так далее.

Подрядчику необходимо организовать профессиональную видео- и фотосъемку мероприятия, а также обеспечивать общественный контроль и информирование на время подготовки и проведения мероприятия с привлечением контролеров-распорядителей.

Максим Кокунин