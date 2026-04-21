В Татарстане подтопило мост, дороги и 16 приусадебных участков — МЧС

На Куйбышевском водохранилище уровень воды снизился на 7 см, на Нижнекамском вырос на 4 см

В Татарстане зафиксированы локальные подтопления — пострадали один низководный мост, две грунтовые дороги и 16 приусадебных участков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

По данным мониторинга, на Куйбышевском водохранилище у населенного пункта Верхний Услон уровень воды составляет 53,6 м (снижение на 7 см). Отметка опасного критического уровня здесь — 54,2 м, а критические низкие отметки для водозаборов установлены на уровне 45,5 м.

На Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов уровень воды достиг 63,79 м — с приростом на 4 см. Опасный критический уровень для этого участка определен как 65,9 м, критические низкие отметки для водозаборов — 61,7 м.

В нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды зафиксирован на отметке 56,2 м, что на 39 см ниже предыдущего показателя. Опасный критический уровень в этой зоне составляет 58 м.



Среди затронутых подтоплением объектов:

низководный мост в Азнакаевском районе в Тумутуке на реке Ик (высота перелива — 1 см, за сутки снижение на 2 см);

грунтовая дорога в Арском районе в Качелино у реки Казанка (высота перелива — 10 см, за сутки снижение на 10 см);

грунтовая дорога в Тюлячинском районе в Екатериновке у реки Малая Меша (высота перелива — 5 см, изменений за сутки нет);

16 приусадебных участков в СНТ «Озон» пгт Васильево Зеленодольского района.

