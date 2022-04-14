В Брянской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска

В Брянской области обстреляли пограничный пункт пропуска. Стрельба велась с территории Украины, пишет ТАСС.

В результате обстрела две машины беженцев получили повреждения. Пострадавших нет.

Это не первый случай, когда российские объекты подвергаются обстрелу со стороны Украины. Так, например, 13 апреля в деревне Гордеевке Курской области обстреляли пограничный пункт пропуска.



Напомним, что в Брянской области объявили желтый уровень террористической опасности. Он действует с 14.00 11 апреля до 14.00 25 апреля.



При желтом уровне террористической опасности гражданам рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице или в общественном транспорте необходимо иметь при себе документы, предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей.

Накануне в Министерстве обороны России заявили, что наблюдают «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам» на территории России. «Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — предупредил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.



Татьяна Демина