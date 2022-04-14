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В Иннополисе уже в следующем году появятся два новых технопарка и другая инфраструктура за 9 миллиардов рублей

14:09, 14.04.2022 5
В Иннополисе уже в следующем году появятся два новых технопарка и другая инфраструктура за 9 миллиардов рублей
Фото: Максим Платонов

Глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил создать два новых технопарка в ОЭЗ «Иннополис» и инновационном центре «Сколково». Об этом он заявил на совещании по вопросу развития их инновационных экосистем.

По его словам, один обеспечит мобильность стартапов, а второй будет предназначен для создания промышленных образцов. Также Шувалов предложил объединить усилия Иннополиса и «Сколково» в создании общей экосистемы и запустить проект партнерства.

Фото: Максим Платонов

Они будут построены в следующем году. На оба технопарка и еще два проекта собрались потратить 9 миллиардов рублей.

На сегодня в «Сколково» работают 3 200 резидентов. А в Иннополисе в статусе резидентов, партнеров, стартапов на сегодня действуют 323 компании.

Фото: Максим Платонов

В феврале заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов сообщал, что в Иннополисе работают около 500 компаний, создавших более 5 тысяч рабочих мест. За 2021 год выручка всех компаний составила около 40 млрд рублей, более 4,4 млрд налогов и сборов уплачены в бюджеты всех уровней.

Луиза Игнатьева
ПромышленностьОбщество Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14:27
    эй неужели вас ничему факты не учат? Давайте метиз ы будем делать своих гвоздей в стране нет вот матвиенко только что указала.
    а миллиарды лучше старикам раздайте. толк убудет больше а все технополисы первести на самоокупаемость.
    хватит бабло тратить. на чепуху
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  • Анонимно 14:48
    глаза на фотоснимке очень выразительны.

    нельзя таких слушать. нельзя таким верить
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    Анонимно 15:17
    Обычные глаза
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  • Анонимно 14:50
    Молодцы нужно создавать и проектировать своё и выпускать уже свою готовую продукцию а не копий. нужно остановить отток мозгов за рубеж. все возможности и сырьё есть в стране только нужны правильные направления создать чтобы развивать своё родное в Россий!!!! Каждая вещь спроектированная и начатая производство это уверенность что в будущем даже Западу самому будет стыдно говорить о санкциях так как почти всё выпускается на заводах Россий!!!! Это имунитет от санкций, рабочие места и будущее молодёжи!!!
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  • Анонимно 15:17
    Надеюсь это поможет удержать айтишников
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