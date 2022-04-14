В Иннополисе уже в следующем году появятся два новых технопарка и другая инфраструктура за 9 миллиардов рублей

Фото: Максим Платонов

Глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил создать два новых технопарка в ОЭЗ «Иннополис» и инновационном центре «Сколково». Об этом он заявил на совещании по вопросу развития их инновационных экосистем.

По его словам, один обеспечит мобильность стартапов, а второй будет предназначен для создания промышленных образцов. Также Шувалов предложил объединить усилия Иннополиса и «Сколково» в создании общей экосистемы и запустить проект партнерства.

Фото: Максим Платонов

Они будут построены в следующем году. На оба технопарка и еще два проекта собрались потратить 9 миллиардов рублей.

На сегодня в «Сколково» работают 3 200 резидентов. А в Иннополисе в статусе резидентов, партнеров, стартапов на сегодня действуют 323 компании.

Фото: Максим Платонов

В феврале заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов сообщал, что в Иннополисе работают около 500 компаний, создавших более 5 тысяч рабочих мест. За 2021 год выручка всех компаний составила около 40 млрд рублей, более 4,4 млрд налогов и сборов уплачены в бюджеты всех уровней.

Луиза Игнатьева