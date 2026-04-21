Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав многодетных в селе Биклянь Татарстана

Подъездные дороги в этом населенном пункте находятся в непригодном состоянии

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении прав многодетных семей в селе Биклянь Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

В 2012 году гражданам льготной категории в этом населенном пункте были предоставлены земельные участки, однако подъездные дороги к ним находятся в непригодном состоянии. Как указано в обращении, грунтовое полотно при выпадении осадков размывается, на его поверхности образуются многочисленные ямы и колеи. Из‑за этого затруднены проезд транспортных средств — в том числе экстренных служб — и пешее передвижение граждан.



Многодетные семьи неоднократно обращались в уполномоченные органы, но меры по организации ремонтных работ так и не были приняты. Ситуация получила освещение в СМИ.

В результате в СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после травмирования ребенка в одном из учебных заведений Казани.

