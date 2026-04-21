Более 850 тыс. тонн снега приняли снегоплавильные пункты Казани зимой

Последний раз снег на СПП завозили 8 апреля

Фото: Динар Фатыхов

В этом сезоне сотрудники МУП «Водоканал» утилизировали на восьми снегоплавильных пунктах 868,1 тыс. тонн снега. Работа по плавлению снега началась10 декабря, а завершилась 17 апреля. Причем последний раз снег на СПП завозили 8 апреля, сообщила пресс-служба казанского «Водоканала».

— На протяжении почти всего зимнего периода снегоплавильные пункты «Водоканала» работали сверх своих производственных мощностей. Одним из наиболее загруженных дней было 27 февраля. Тогда, за сутки, на восьми СПП Казани было принято 9 тыс. 800 тонн снега — при проектной мощности всех СПП в 8 тысяч тонн снега в сутки, — говорится в сообщении.

Особая загруженность наблюдалась также во время действия плана «Буран» в Казани.

В период новогодних праздников, с 1 по 11 января, на снегоплавильных пунктах Казани приняли в 3 раза больше снега, чем за аналогичный период прошлого года.

После чрезвычайно снежных новогодних праздников проектные мощности снегоплавильных пунктов оценил мэр Казани Ильсур Метшин.

— Сегодня сотрудники снегоплавильных пунктов начинают активно готовиться к следующему зимнему сезону — осуществляют очистку снегоплавильных камер от песка и мусора, а также проводят регламентные работы по проверке и ремонту оборудования, уделяя особое внимание работе насосов и напорных трубопроводов, — отметили в пресс-службе.

Никита Егоров