Путин: ветераны СВО повысят эффективность муниципальной власти

Глава государства отметил, что опыт ветеранов специальной военной операции важен для реализации общественно полезных проектов

Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность власти на муниципальном уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Глава государства поздравил сотрудников местного самоуправления с профессиональным праздником и подчеркнул, что управленцы всех уровней работают ради суверенитета и безопасности страны, представляя собой единую команду. По словам президента, опыт ветеранов СВО важен для реализации проектов, полезных для общества.

Путин также отметил, что предстоящие выборы в Государственную думу пройдут в непростых условиях. Он предупредил, что противники России будут пытаться использовать любую возможность для дестабилизации обстановки.

