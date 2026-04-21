В Татарстане построят дорогу к туристской территории «Казань марина»

Ее ориентировочная длина — 5,8 километра

Фото: Артем Дергунов

К туристской территории «Казань марина» в Лаишевском районе Татарстана проложат автомобильную дорогу. Распоряжение кабмина РТ о подготовке проекта планировки территории подписал премьер‑министр республики Алексей Песошин.

Из задания на разработку документации по планировке территории следует, что дорога будет двухполосной, IV категории. Ее ориентировочная длина — 5,8 километра (протяженность предполагается уточнить в процессе составления документации). Площадь территории проектирования — 26,8 гектара.

Речь идет о первом участке дороги. Подрядчику предстоит в процессе создания проектов планировки и межевания территории выделить элементы планировочной структуры, установить границы зон планируемого размещения линейных объектов и соответствующих объектов капитального строительства, определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

«Казань марина» станет первым построенным за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт. На площади 43,1 га планируют возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1 250 номеров категорий 3—4 звезды.

Значительный эффект получит экономика республики — создадут около 1,9 тыс. новых рабочих мест. Туристская территория имеет общую площадь в 72,9 га. После сдачи в эксплуатацию объект сможет принимать до 620 тыс. туристов в год.

Рената Валеева