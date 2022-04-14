Путин заявил о задержке оплаты российских энергоносителей банками «недружественных стран»

Президент России Владимир Путин заявил, что наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам лидера страны, это происходит из-за того, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. Он также напомнил, что им уже была поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, чтобы постепенно уходить от доллара и евро.

Кроме того, Путин добавил, что в результате подобных действий недружественных стран компании в сфере топливно-энергетического комплекса столкнулись с проблемами. Самой острой из них, по его словам, связана с нарушением логистики экспортных поставок.

Также глава государства сообщил, что в «недружественных странах» признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа. Для Европы поставки из США обойдутся в разы дороже, чем из России, обратил внимание он.

Дарья Акимова