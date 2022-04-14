Путин поручил расширить программу газификации российских регионов

Президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификации регионов страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы государства, программу необходимо расширить и изменить подходы к ее реализации так, чтобы в нее вошло максимальное количество населенных пунктов и домохозяйств.

Также президент заявил, что горизонт планирования Энергетической стратегии России необходимо продлить до 2050 года. Кабмину было поручено утвердить документ до 15 сентября. Путин, кроме этого, поручил обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке по приемлемым ценам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что в России поступило порядка 612 тысяч заявок на догазификацию, заключено 209 тысяч договоров.

Дарья Акимова