Следком России: ВСУ обстреляли жилые дома в Брянской области с вертолетов — возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли жилые дома в поселке Климово Брянской области с двух вертолетов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

— 14 апреля 2022 года с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области, — говорится в заявлении СКР.

В ведомстве сообщили, что перед этим военнослужащие ВСУ вступили в преступный сговор, чтобы повлиять на принятие российскими органами власти «решения о прекращении проведения специальной военной операции».

По данным Следкома, в результате обстрела «прямых попаданий и взрывов снарядов» в поселке Климово повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина.

В результате обстрела ВСУ жилых домов в Брянской области пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Их госпитализировали. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, рассказали в Минздраве.

Сегодня обстрелу с украинской территории в Брянской области подвергся и пограничный пункт пропуска. Две машины беженцев получили повреждения. Пострадавших нет.



Напомним, что в Брянской области объявили желтый уровень террористической опасности. Он действует с 14.00 11 апреля до 14.00 25 апреля.



При желтом уровне террористической опасности гражданам рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице или в общественном транспорте необходимо иметь при себе документы, предоставлять их для проверки по первому требованию правоохранителей.

Накануне в Министерстве обороны России заявили, что наблюдают «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам» на территории страны. «Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — предупредил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.



Татьяна Демина