В Татарстане разработали отечественный сервис для видеоконференций

Фото: Максим Платонов

Гендиректор центра информационных технологий Татарстана Денис Улесов рассказал о разработке отечественного сервиса для видео-конференц-связи — IZUM. Об этом сообщает «Интерфакс».

— На базе открытого кода мы написали собственную систему ВКС, получили на нее сертификат. Сейчас разработку эксплуатирует Кабинет министров Татарстана, а также министерства, входящие в Кабмин, — сказал он.

По его словам, первым нагрузочным тестированием для системы стали Игры стран СНГ, которые прошли в Казани в сентябре 2021 года. В настоящее время сервисом заинтересовались уже шесть российских регионов, добавил Улесов.

Фото: Максим Платонов

11 апреля начальник управления информационных технологий и связи мэрии Казани Дмитрий Кремлев сообщил, что из-за прекращения поставок и поддержки большого количества информационных продуктов под воздействием санкций правительство Татарстана рассматривает аналогичные системы российских разработчиков либо программные продукты с открытой лицензией.

Так, например, в республике на служебных компьютерах муниципальных и государственных служащих используется ОС Windows компании Microsoft, предоставляемая централизованно Минцифрой республики. На их замену рассматривается альтернативна Windows отечественного производства, которая может быть произведена до конца 2022 года.

Максим Кокунин