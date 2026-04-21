Депутаты запретили нейросети в предвыборной агитации

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий использовать в агитации сгенерированные ИИ изображения и голоса людей

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о совершенствовании избирательного законодательства. Документ, в частности, запрещает использование в агитационных материалах сгенерированные искусственным интеллектом изображения людей.

Изменения вносятся в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», а также в закон «О выборах депутатов Государственной Думы». Устанавливается запрет на использование в агитации изображения и голоса людей (в том числе вымышленных и умерших), созданных с помощью ИИ. Генерация с использованием нейросетей допускается только в отношении кандидатов и лиц, давших согласие на использование своих изображений.

Закон также разрешает использовать в предвыборной агитации фотографии и голос граждан РФ старше 18 лет с их письменного согласия. Изображение или голос лица, аффилированного с иностранным агентом, можно использовать только с соответствующим указанием. Кроме того, ЦИК получает право получать сведения о лицах из Единой системы идентификации и аутентификации для сопоставления с данными в ГАС «Выборы».

Поправки также затронули закон о порядке формирования Совета Федерации. Сенатор — представитель субъекта РФ, избранный депутатом регионального заксобрания нового созыва, до назначения нового сенатора сможет совмещать должность сенатора и депутата регионального заксобрания.

Ариана Ранцева