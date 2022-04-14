Правительство выделит российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат денег за отмененные рейсы

Фото: Максим Платонов

Российское правительство выделит авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, отмененным из-за внешних ограничений. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На выделенные средства перевозчики смогут сохранить оборотные средства и продолжить обеспечение безопасности полетов и нормативное состояние самолетов. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в настоящее время очень важно поддержать инфраструктуру аэропортов и сохранить в них квалифицированный персонал.

Кроме того, еще 1,5 млрд рублей кабмин направит на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов юга и центральной части России.

Фото: wikipedia.org

Накануне первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что авиакомпании страны получат субсидии в размере до 110 млрд рублей на операционную деятельность. По его словам, выдаваться они будут в зависимости от расстояния и количества перевезенных пассажиров.

Дарья Акимова